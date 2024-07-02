В США следят за ситуацией в Ливане на фоне угроз Израиля

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Белый дом не планирует эвакуировать своих граждан из Ливана

Администрация США не планирует эвакуировать своих граждан из Ливана, пишет газета «Известия»

При этом в Белом доме изучают ситуацию на Ближнем Востоке, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател, слова которого приводит издание.

Чиновник однако призвал граждан США заблаговременно и самостоятельно организовать выезд из Ливана в случае обострения ситуации в регионе.

В середине июня израильская армия утвердила оперативный план наступления на позиции движения «Хезболлах» в Ливане.