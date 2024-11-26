ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
ПВО уничтожила один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.
В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. На место прибыли оперативные и экстренные службы.
Система ПВО сбила два украинских беспилотника над территорией Брянской области ночью в субботу.