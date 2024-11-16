ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью

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Губернатор Брянской области сообщил о двух сбитых дронах

Система ПВО сбила два украинских беспилотника над территорией Брянской области ночью в субботу, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

Ранее над Курской областью сбили 13 беспилотников и одну ракету ВСУ.