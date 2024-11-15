ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Курской областью

сегодня в 23:27

ПВО сбила 13 украинских беспилотников и одну ракету над Курской областью, предварительно, без пострадавших, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Силы ПВО отразили два налета ВСУ. Сначала были ликвидированы украинская ракета и восемь БПЛА самолетного типа.

Затем вечером в пятницу сбили еще пять БПЛА в районах области, написал глава региона в своем Telegram-канале.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также над территорией Брянской области ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.