ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Курской областью
Курская область отразила массированный налет дронов ВСУ
ПВО сбила 13 украинских беспилотников и одну ракету над Курской областью, предварительно, без пострадавших, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Силы ПВО отразили два налета ВСУ. Сначала были ликвидированы украинская ракета и восемь БПЛА самолетного типа.
Затем вечером в пятницу сбили еще пять БПЛА в районах области, написал глава региона в своем Telegram-канале.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Также над территорией Брянской области ПВО уничтожила четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.