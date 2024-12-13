ПВО уничтожила ночью девять БПЛА над Ростовской областью
Воздушный налет ВСУ на Ростовскую область обошелся без пострадавших
Силы ПВО уничтожила ночью в пятницу девять украинских БПЛА над Ростовской областью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах», — написал глава региона в соцсетях.
Пострадавших и разрушениях на земле нет, добавил он.
Ранее при атаке дрона в Белгородской области был тяжело ранен мужчина.