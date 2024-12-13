ПВО уничтожила ночью девять БПЛА над Ростовской областью

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Воздушный налет ВСУ на Ростовскую область обошелся без пострадавших

Силы ПВО уничтожила ночью в пятницу девять украинских БПЛА над Ростовской областью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах», — написал глава региона в соцсетях.

Пострадавших и разрушениях на земле нет, добавил он.

Ранее при атаке дрона в Белгородской области был тяжело ранен мужчина.