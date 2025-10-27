ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
26 октября сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву. За это время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
