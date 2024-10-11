ПВО сработала в Киевской области
В Киевской области сработала система противовоздушной обороны, пишет РБК со ссылкой на источники в украинских СМИ.
Ранее в столичном регионе Украины была объявлена воздушная тревога.
РИА Новости уточнило, что взрывы были слышны в районе пригорода Киева Вышгорода.
Сигналы тревоги также включали в Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее по электростанции Одессы был нанесен удар, город может оставаться без света.