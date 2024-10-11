ПВО сработала в Киевской области

сегодня в 04:30

В Киевской области сработала система противовоздушной обороны, пишет РБК со ссылкой на источники в украинских СМИ.

Ранее в столичном регионе Украины была объявлена воздушная тревога.

РИА Новости уточнило, что взрывы были слышны в районе пригорода Киева Вышгорода.

Сигналы тревоги также включали в Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее по электростанции Одессы был нанесен удар, город может оставаться без света.