ПВО сбили два беспилотника над Ростовской областью

сегодня в 02:20

В районе Новошахтинска Ростовской области сбили два беспилотника

В районе города Новошахтинск Ростовской области ПВО сбила два украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее ПВО ликвидировала два беспилотника над Брянской областью, обошлось без последствий на земле.

Ночью в субботу опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской области.