ПВО сбили два беспилотника над Ростовской областью
В районе Новошахтинска Ростовской области сбили два беспилотника
В районе города Новошахтинск Ростовской области ПВО сбила два украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее ПВО ликвидировала два беспилотника над Брянской областью, обошлось без последствий на земле.
Ночью в субботу опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской области.