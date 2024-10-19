ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
Система ПВО уничтожила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.
Поздно вечером в регионе был сбит беспилотник ВСУ, также обошлось без последствий на земле.