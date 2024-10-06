ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

сегодня в 22:38

Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский дрон, без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным главы региона, был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Накануне один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на предприятие в Воронежской области.