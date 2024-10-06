ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский дрон
Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский дрон, без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По данным главы региона, был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Накануне один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на предприятие в Воронежской области.