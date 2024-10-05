В результате атаки беспилотника в Воронежской области пострадал один человек
Один человек ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на предприятие в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать ряд предприятий, выпускающих гражданскую продукцию.
В результате атаки мужчина получил осколочное ранение в руку.
На территории одного этажа на предприятии возникло возгорание. Сейчас там работают оперативные службы.
На другом предприятии никто не пострадал.
Ранее силами ПВО над Воронежской областью были сбиты или подавлены несколько беспилотников ВСУ.