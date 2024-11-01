ПВО сбила украинские дроны над Белгородской областью

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Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Некоторые объекты были повреждены. Так, в Белгороде пострадала кровля частного домовладения и линия электропередачи.

В поселке Майский Белгородского района на территории жилого дома загорелась сухая трава. Огнеборцы успели ликвидировать очаг возгорания.

На местах происшествия работают оперативные службы.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по Шебекину в Белгородской области. Повреждения получили несколько объектов.