ПВО сбила три беспилотника в Тульской области
Система ПВО сбила три беспилотника в Тульской области, сообщается на сайте регионального министерства по региональной безопасности
«По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой и Московской областях.
ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Сгорели три автомобиля, повреждены жилые дома и коммерческие объекты, сгорели три автомобиля. Пострадавших нет.