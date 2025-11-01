ПВО сбила третий беспилотник, летевший на Москву

Происшествия

Средства противовоздушной обороны сбили уже третий беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Ночью сообщалось о двух сбитых БПЛА.

«Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами.

