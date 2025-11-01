ПВО сбила третий беспилотник, летевший на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили уже третий беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ночью сообщалось о двух сбитых БПЛА.
«Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.