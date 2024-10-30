ПВО сбила пять беспилотников над территорией России

Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах ВСУ над территорией России за полтора часа вечером в среду.

«С 21.00 до 22.30 средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении ведомства.

За минувшие сутки ПВО уничтожила 23 дрона ВСУ самолетного типа.

Семь беспилотников сбили над Ростовской областью, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, по три — над Орловской и Брянской областями, один — над Белгородской областью.