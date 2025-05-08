ПВО сбила один беспилотник в Вологодской области

ПВО сбила один беспилотник в Череповецком районе Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«…в Череповецком районе уничтожен один БПЛА. Специалисты работают на месте», — написал он.

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках самолетного типа в Череповецком районе Вологодской области.

Вечером 6 мая Московский регион также подвергся атаке беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов упали на подмосковный завод «Базальт», вызвав разрушения.