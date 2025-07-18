ПВО сбила очередной беспилотник, летевший на Москву

сегодня в 17:08

Российская система ПВО снова отработала качественно. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о сбитии очередного беспилотника, летевшего на столицу.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

До этого система ПВО сбила еще несколько дронов, которые следовали в сторону Москвы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. Было уничтожено 11 дронов.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — подчеркнул глава региона.