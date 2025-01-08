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ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ над Белгородским районом

Системы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородским районом, никто не пострадал, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Стрелецкое в результате падения обломков повреждены кровля и фасад частного дома. Кроме того, на территории домовладения загорелся мусор.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее киевский режим в очередной раз атаковал Белгородскую область. В течение суток зафиксировали 21 обстрел, в ходе которых повредилось имущество мирных граждан и пострадал человек.