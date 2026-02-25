сегодня в 05:29

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Тульской области

Средства противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника», — сообщил он.

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее над Россией сбили 79 БПЛА ВСУ. Больше всего дронов (21) уничтожили в небе над Белгородской областью.

