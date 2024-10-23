ПВО сбила четыре беспилотника в Ростовской области
Система ПВО сбила четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области
Система ПВО сбила четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, без пострадавших, сообщил губернатор Василий Голубев.
Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил Голубев.
Накануне на территории России российская ПВО сбила 18 украинских дронов.