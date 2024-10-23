ПВО сбила четыре беспилотника в Ростовской области

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Система ПВО сбила четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области

Система ПВО сбила четыре беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, без пострадавших, сообщил губернатор Василий Голубев.

Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил Голубев.

Накануне на территории России российская ПВО сбила 18 украинских дронов.