18 украинских беспилотников ликвидировано в России за ночь
Минувшей ночью в пяти регионах РФ было сбито 18 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Они уничтожены дежурными средствами ПВО. Российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.
11 БПЛА ликвидировали в Брянской области, три — в Белгородской области, два — в Курской области, по одному — в Тульской и Орловской областях.
Ранее сбитый беспилотник рухнул на цех промпредприятия в Воронежской области. Начался небольшой пожар.