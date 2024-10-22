18 украинских беспилотников ликвидировано в России за ночь

Они уничтожены дежурными средствами ПВО. Российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.

11 БПЛА ликвидировали в Брянской области, три — в Белгородской области, два — в Курской области, по одному — в Тульской и Орловской областях.

Ранее сбитый беспилотник рухнул на цех промпредприятия в Воронежской области. Начался небольшой пожар.