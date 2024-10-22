Пожар произошел на промпредприятии в Воронежской области из-за сбитого дрона
Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружен и подавлен беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточнил, что сбитый дрон упал на здание цеха промышленного предприятия.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения беспилотника возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные уже тушат огонь.
Губернатор подчеркнул, что опасность атаки дронов в Воронежской области сохраняется.