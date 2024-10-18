ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.
Ранее в Орловской области российские силы отбили массированный налет украинских дронов.