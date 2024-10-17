Губернатор Орловской области сообщил об отбитой атаке БПЛА

сегодня в 23:13

ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ороловской областью

Система ПВО сбила еще семь украинских беспилотников над Орловской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Андрей Клычков.

" Еще 7 БПЛА… были сбиты нашими средствами ПВО. Благодаря нашим защитникам, пострадавших и повреждений на территории области нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным Клычкова, ВСУ атакует Орловскую область с воздуха весь день.

Ранее в четверг были сбиты 12 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.