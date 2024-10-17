Губернатор Орловской области сообщил об отбитой атаке БПЛА
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Ороловской областью
Система ПВО сбила еще семь украинских беспилотников над Орловской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Андрей Клычков.
" Еще 7 БПЛА… были сбиты нашими средствами ПВО. Благодаря нашим защитникам, пострадавших и повреждений на территории области нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным Клычкова, ВСУ атакует Орловскую область с воздуха весь день.
Ранее в четверг были сбиты 12 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.