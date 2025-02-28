ПВО сбила 17 украинских беспилотников на российскими регионами

Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тверской областями, а также над Крымом, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.05 до 22.30 мск.

«…дежурными средствами ПВО уничтожены и подавлены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силами ПВО в Брянской области отражается массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ударных беспилотников.