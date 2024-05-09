ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью

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Средства ПВО ночью уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire и 1 дрон ВСУ над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, два БПЛА сбили над Брянской областью, а три — над Курской.

Ранее российские специалисты подавили около шести беспилотников, однако несколько БПЛА упали на территории нефтебазы в селе Юровка под Анапой.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.