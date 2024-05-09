Оперштаб: порядка шести беспилотников подавили под Анапой

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Украинские военные предприняли попытку атаки дронами гражданского объекта в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперштабе .

Российские специалисты подавили около шести беспилотников, однако несколько БПЛА упали на территории нефтебазы в селе Юровка под Анапой. На объекте начался пожар. Повреждены несколько резервуаров.

«Незамедлительно на место происшествия прибыли специальные службы. К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее очевидцы сообщили, что слышали характерный звук летящего беспилотника, после чего раздался взрыв.

Ранее опасность атаки дронов или ракет объявили в Белгородской, Воронежской и Курской областях.