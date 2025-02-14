ПВО поразила воздушную цель в Славянске-на-Кубани

Силы ПВО поразили воздушную цель в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что обломки упали в поле на окраине города,

Пожар уже потушили. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края сообщили, что около 21:10 по местному времени услышали серию из пяти взрывов, которые попали на видео.

На опубликованных кадрах слышны взрывы, который гремят один за одним. На фоне также лают собаки и срабатывают сигнализации у припаркованных автомобилей.