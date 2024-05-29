ПВО поразила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

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Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также российская армия уничтожила склад безэкипажных катеров и авиационную технику ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС России поразили склад топлива для украинской военной техники, цех сборки дронов. Под удар попала военная техника украинской армии в 118 районах.

За сутки российская армия уничтожила две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции. Помимо этого, удалось поразить девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки лишили ВСУ до 165 военнослужащих и двух боевых машин.