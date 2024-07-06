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ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

ВСУ в Краснодарском крае атаковали дронами три муниципалитета
Происшествия

ВСУ в Краснодарском крае атаковали дронами Ейский, Ленинградский и Павловский районы, сообщили в Оперштабе региона.

В результате отражения атаки средствами ПВО в Ейске повреждена вышка сотовой связи.

В станицах Павловской и Ленинградской загорелись топливные резервуары.

«На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Белгородской, Курской и Липецкой областях.