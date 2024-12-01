ПВО отражает массированный нале дронов ВСУ на Брянскую область

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Ребенок погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования…», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В результате атаки украинских беспилотников полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.

Всего система ПВО сбила 18 беспилотников над Брянской областью.