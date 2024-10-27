ПВО отбивает налет беспилотников в Липецкой области

ПВО сбила семь беспилотников над Липецкой областью

Система ПВО сбила семь украинский беспилотников над Липецкой областью, воздушная атака продолжается, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"За последние несколько часов в нашем регионе сбито семь беспилотников. Налет БПЛА продолжается", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет. Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео беспилотников или работы ПВО

В субботу вечером 17 украинских беспилотников сбили силы противовоздушной обороны над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Ранее в ведомстве сообщили о 13 сбитых беспилотниках ВСУ.