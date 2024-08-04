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Пушилин: в ДНР при обстрелах ВСУ пострадали три человека

Три женщины получили ранения в Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram -канале.

По его словам, под ударами оказались Донецк, а также пригороды — Макеева и Горловка.

В Петровском районе Донецка пострадала 65-летняя женщина, в Кировском районе ранена пенсионерка 84 лет, в Никитовском районе Горловки пострадала 62-летняя женщина. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Женщинам оказана медицинская помощь.

В результате обстрелов оказались повреждены многоквартирный жилой дом в Центрально-Городском районе Макеевки и жилой дом в Никитовском районе Горловки.

Пушилин также уточнил, что ВСУ совершили 26 обстрелов, выпустили более 60 боеприпасов.

Ранее тульские десантники тоже уничтожали украинский ударный дрон «Баба Яга». В тот раз БПЛА удалось ликвидировать с помощью беспилотника.