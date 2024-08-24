Пушилин рассказал о состоянии Поддубного

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный. пострадавший при атаке дрона ВСУ, идет на поправку, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — цитирует главу региона агентство.

Ранее Поддубному в его день рождения 22 августа позвонил российский президент Владимир Путин.

Военкор Поддубный попал под удар украинского беспилотника 7 августа в курском приграничье. Журналист получил множественные травмы и ожоги.

Он находится на лечении в НИИ скорой помощи им Склифосовского.