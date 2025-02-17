Пункт назначения: кусок льда чуть не пронзил голову женщине в машине на трассе

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«112»: кусок льда едва не убил пассажирку легковушки в Воронежской области

Кусок льда едва не убил женщину, которая сидела на пассажирском сиденье Chevrolet Niva в Воронежской области. Инцидент случился на трассе Богучар-Кантемировка в Кантемировском районе, сообщает « 112 ».

Большая по размеру ледяная глыба влетела и пробила лобовое стекло Chevrolet Niva. Она отвалилась, предположительно, от тягача, ехавшего по встречной полосе.

52-летняя женщина получила сильный удар ледяной глыбой. Ее отвезли в больницу.

Работники ГАИ провели задержание водителя грузовика, от которого откололась глыба. Им оказался 28-летний мужчина из Краснодара.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Ситуацию в шутку прозвали «Пункт назначения. Воронежская версия».

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