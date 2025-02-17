Пункт назначения: кусок льда чуть не пронзил голову женщине в машине на трассе
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Кусок льда едва не убил женщину, которая сидела на пассажирском сиденье Chevrolet Niva в Воронежской области. Инцидент случился на трассе Богучар-Кантемировка в Кантемировском районе, сообщает «112».
Большая по размеру ледяная глыба влетела и пробила лобовое стекло Chevrolet Niva. Она отвалилась, предположительно, от тягача, ехавшего по встречной полосе.
52-летняя женщина получила сильный удар ледяной глыбой. Ее отвезли в больницу.
Работники ГАИ провели задержание водителя грузовика, от которого откололась глыба. Им оказался 28-летний мужчина из Краснодара.
В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Ситуацию в шутку прозвали «Пункт назначения. Воронежская версия».
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