сегодня в 12:02

Птичник на 7 тыс кв м загорелся в Челябинской области

В Челябинской области пожарные тушат птицефабрику, там загорелась крыша птичника, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

ЧП произошло в поселке Рощино. Там горит крыша на площади 7 тыс. кв. м.

Из здания, где произошло возгорание, самостоятельно вышли на улицу пять человек. Огонь тушат 46 человек и 12 единиц техники.

