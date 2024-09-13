Птичку жалко: 62-летнему петербуржцу светит срок за казнь воробьев

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На петербуржца завели уголовное дело после стрельбы по воробьям из травматики

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина стрелял из травматического пистолета по воробьям. Все произошло около алкогольного магазина на проспекте Наставников, сообщает «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Местные жители заявили о происшествии в полицию, после чего предполагаемого хулигана задержали и доставили в отделение.

Сотрудники правопорядка составили протокол в отношении задержанного и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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