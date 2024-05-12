Психолог и завуч местной школы числится пропавшей без вести в Белгороде
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В числе пропавших без вести в Белгороде находится психолог и завуч в местной школе Юлия Сульженко, сообщает Mash.
Сульженко, ее 17-летняя дочь и гражданский муж проживали в подъезде, который обвалился в результате удара. Соседи отметили, что накануне вечером в окнах горел свет, семья находилась дома.
Помимо этого, две машины семьи были припаркованы как всегда во дворе. Сегодня авто вытягивали из-под завалов.
Ранее пожилого мужчину начали извлекать из-под завалов многоэтажки в Белгороде, его зажало плитами.