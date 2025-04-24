Психбольной юноша занимался сексом с 13-летним мальчиком в Нижнекамске

В Нижнекамске правоохранительные органы задержали 19-летнего парня, которого подозревают в сексуальных связях с 13-летним подростком, сообщает KazanFirst .

Выяснилось, что отношения между безработным юношей и школьником начались в 2022 году и продолжались больше года.

Во время допроса задержанный сознался, но при этом утверждал, что интимная близость с 13-летним мальчиком была по обоюдному согласию.

В ходе разбирательства стало известно, что безработный житель Нижнекамска состоит на учете у психиатра.

Ранее в Петербурге экс-сотрудник УФСИН признался, что годами насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. В 2024 году 19-летняя девушка покончила с собой на детской площадке.