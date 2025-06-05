Провалился пол в подъезде: мужчина получил травмы в собственном доме

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Мужчина пострадал из-за обрушения пола в многоквартирном доме в Москве

В Москве мужчина получил травмы из-за того, что в подъезде прямо под ним обрушился пол. Дом должны были расселить еще в прошлом году, но до сих пор этого не произошло, сообщает пресс-служба СК РФ.

Жильцы всерьез опасаются за свои жизни. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Делом заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о расследовании. Дело поставлено на контроль в центральном ведомстве.

Ранее на улице Нагорной в Москве водитель электровелосипеда на тротуаре сбил пятилетнего мальчика. Ребенок на момент инцидента был с мамой. Пострадавшего доставили в больницу.