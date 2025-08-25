Противопожарный вертолет упал на северо-западе Франции

Противопожарный вертолет упал в пруд на северо-западе Франции во время операции по тушению огня, экипажу удалось выбраться, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Противопожарный вертолет… упал в воскресенье в пруд в (коммуне — прим. ред.) Роспордан», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб. Вертолет упал в пруд после того, как попытался набрать оттуда воду для тушения пожара, который охватил жилой дом.

