Против жителя Приамурья возбудили дело за финансирование ВСУ

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Жителя Амурской области отправили под стражу за госизмену

Жителя Амурской области отправили под стражу по подозрению в госизмене, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», — сказано в публикации.

Следственный отдел УФСБ России по Амурской области возбудил против фигуранта уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Подробности дела в материале не приводятся.

Ранее в Москве россиянина приговорили за госизмену к десяти годам колонии.