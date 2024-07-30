Против жителя Приамурья возбудили дело за финансирование ВСУ
Жителя Амурской области отправили под стражу за госизмену
Жителя Амурской области отправили под стражу по подозрению в госизмене, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», — сказано в публикации.
Следственный отдел УФСБ России по Амурской области возбудил против фигуранта уголовное дело по подозрению в государственной измене.
Подробности дела в материале не приводятся.
Ранее в Москве россиянина приговорили за госизмену к десяти годам колонии.