Россиянина приговорили к 10 годам колонии за попытку госизмены

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного военного окружного суда в отношении 34-летнего гражданина РФ, планировавшего вступить в ряды запрещенной в стране украинской террористической организации «Легион „Свобода России“»*. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что обвиняемый в Telegram общался с представителями организации, сообщал, что готов принять участие в боевых действиях против ВС РФ. Мужчина купил авиабилеты по маршруту «Санкт-Петербург — Москва — Стамбул (Турция)», откуда планировал отправиться в Польшу, а далее — на Украину.

При попытке выезда с территории РФ его задержали сотрудники ФСБ.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. По заданию украинских кураторов он осуществил доразведку промышленного объекта Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА. В ходе осмотра его телефона обнаружена переписка с представителями запрещенной организации. Также было установлено, что он передал личные документы для вступления в террористическую организацию, фото и координаты стратегического объекта.

В его отношении были возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника), 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.