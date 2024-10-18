Против P.Diddy подали иск за изнасилование девушки пультом от телевизора

Девушка обвинила американского музыканта и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) в изнасиловании пультом от телевизора за слова о том, что рэпер причастен к убийству Тупака Шакура, сообщает Baza .

По словам Эшли Пархэм, инцидент произошел в 2018 году. В феврале ее друг похвастался знакомством с P. Diddy и предложил девушке поучаствовать в видеозвонке. Пархэм отказалась говорить с рэпером, сославшись на то, что тот «имеет какое-то отношение к убийству рэпера Тупака Шакура».

Через месяц друг попросил девушку о помощи и позвал ее к себе домой, чтобы Пархэм открыла ему необходимые лекарства. Мужчина заявил, что слаб из-за болезни и не может сделать этого сам. У дома девушку встретил P. Diddy.

Он пригрозил ей разрезать рот от уголков рта до ушей за слова о причастности к убийству, а затем изнасиловал пострадавшую пультом от телевизора. После этого девушка подверглась групповому изнасилованию.

Рэпер предложил пострадавшей деньги, чтобы она не пошла в полицию, но девушка отказалась. Однако правоохранители ее заявление не приняли. Еще через три месяца Пархэм обратилась за медицинской помощью, ей зафиксировали увечья, но не стали приобщать их к делу.

P. Diddy задержали по делу о торговле людьми для сексуального рабства и организации проституции. Также его подозревают в педофилии и изнасилованиях. Суд состоится в мае 2025 года.