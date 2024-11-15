Протестующие остановлены силовиками у парламента Абхазии

сегодня в 12:45

Сотрудники правоохранительных органов остановили протестующих, прорвавшихся на территорию парламента Абхазии. Ранее демонстранты на грузовике выбили ворота забора и пробились к зданию законодательного органа, сообщает ТАСС .

Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа заявил, что ситуация в республике оценивается как напряженная.

Очередные протесты в Абхазии вспыхнули из-за того, что 15 ноября перенесли проведение сессии парламента, на которую был вынесен вопрос ратификации межправительственного соглашения между Абхазией и Россией. В документе идет речь об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории республики.

Оппозиция считает, что власти хотят «продать России апартаменты в Абхазии», и требовала очередного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.

12 ноября демонстранты в Абхазии перекрывали дороги из Сухума, требуя освободить оппозиционеров, заключенных в изоляторы после стычки с депутатом. Власти освободили всех четверых членов оппозиции, после чего протестующие деблокировали дороги.