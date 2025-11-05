Протащил за волосы: парень разбил головой девушки стеклянную дверь в Казани

В жилом комплексе «Яркий» в Казани произошло страшное нападение — парень разбил головой девушки стеклянную дверь, а затем протащил свою жертву за волосы к выходу, сообщает «112» .

Вопиющие действия злоумышленника попал на камеру видеонаблюдения. В кадре видно, как разгневанный мужчина наступает на девушку, пока та отходит от него. В следующий момент он с силой хватает жертву за плечи, а затем ударяет ее несколько раз о стеклянную дверь.

Сама конструкция в этот момент ломается, а получившая травмы пострадавшая оседает на пол, хватаясь за голову от боли. Но мужчина никуда не уходит — он берет девушку за затылок и тащит ее к двери.

Полиция ознакомилась с видеозаписью. Проводится проверка, по окончании которой злоумышленник может попасть в СИЗО.

