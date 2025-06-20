Протаранил 7 машин: водителю в Подмосковье поплохело за рулем

сегодня в 18:05

Водитель почувствовал себя плохо и протаранил 7 стоящих авто в Подмосковье

В Химках мужчина 1977 года рождения за рулем иномарки почувствовал себя плохо, не справился с управлением и протаранил 7 припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11:50 на улице Горшина. В результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве на внешней стороне 104-го км МКАД рядом со съездом №104 случилось тройное ДТП.