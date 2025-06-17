В Москве на МКАД произошло тройное ДТП

В Москве на внешней стороне 104-го километра МКАД в районе съезда № 104 17 июня произошло тройное ДТП. На месте происшествия образовалась пробка, сообщает столичный Дептранс .

Предварительно известно, что в районе съезда № 104 столкнулись три машины. Их марки, а также есть ли пострадавшие, пока не уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы.

Автомобилистов Москвы просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию. На данный момент протяженность дорожного затора составляет 2,5 километра.

Водителям в очередной раз напоминают о важности соблюдения скоростного режима, дистанции между транспортными средствами, а также бокового интервала. Любая ошибка во время движения может привести к непоправимым последствиям.