«Просто украли дерево»: чиновники спилили ель уфимки, посаженную 30 лет назад

В Уфе чиновники спилили 30-летнюю ель местной жительницы, потому что дерево «мешало газопроводу». Затем ее установили на площади у дворца творчества, сообщает Baza .

Более 30 лет назад Наталья вместе с супругом посадила два дерева у дома на Локомотивной улице в честь рождения дочери. Вечером 4 декабря текущего года женщина узнала, что одну ель «украли».

Благодаря камерам наблюдения женщина увидела, что дерево спилили коммунальщики. А позднее друзья рассказали ей, что эту же самую ель установили на площади перед дворцом творчества «Ореон».

Женщина обратилась в администрацию, потребовав объяснения. Там ей ответили, что дерево спилили, потому что оно «мешало газопроводу». По словам чиновников, ель не должна была стоять на том месте по технике безопасности.

При этом Наталья поинтересовалась, почему спилили только одну ель, хотя рядом растет еще одно дерево, но не такое красивое. Оказалось, газопроводу оно не помешало. В администрации на эту претензию не ответили.

Ранее стало известно, что главную елку России доставят в Кремль в полночь 12 декабря. Дерево растет возле деревни Знаменка Можайского городского округа.