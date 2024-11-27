Главную елку России доставят в Кремль в полночь 12 декабря

В управлении делами президента РФ рассказали, что главную новогоднюю ель страны доставят в Кремль в полночь 12 декабря. 90-летнее дерево растет возле деревни Знаменка Можайского городского округа в Подмосковье, сообщает ТАСС .

Ель спилят 9 декабря. В течение двух дней ее будут упаковывать, а затем погрузят на специальный автопоезд для доставки в Москву. Ель традиционно встретят в Кремле через Спасские ворота.

В конкурсе на главную новогоднюю ель страны участвовали 25 претенденток со всего региона. Комиссия преодолела расстояние более 3 тыс. км для поисков победительницы конкурса.

Она обладает следующими характеристиками: высота — 30 м, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м. Можайский округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», – сказал Воробьев.